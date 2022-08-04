İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece banka, 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkardı.

Ekonomistler, bankanın bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesini bekliyordu.

İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı.

Son 27 yılın en yüksek artışı

Banka böylece 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına gitti.

Küresel bazda emtia ve gıda fiyatlarının enflasyonu körüklemesi sonrasında birçok merkez bankası, para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasalar kararı olumlu karşıladı

İngiltere'de karar öncesi işlem gününde FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken sterlin/dolar paritesinde 1,21 civarında dengelenme gözlemlendi.