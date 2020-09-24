İngiltere yeni bir 'iş destek programı'na hazırlanıyor

İngiltere'de “iş destek programı” işçilerin işten çıkartılmamasını hedefliyor. Programa göre işveren, işçisini daha az çalıştıracak ve devlet karşılığında kendisine destek verecek.

Koronavirüs salgınının etkisi altına aldığı ülkelerden İngiltere, mayıs ayında bir destek programı başlatmıştı. Bu destek 31 Ekim'de sona erecek. Ülke şimdi de farklı bir desteği devreye sokmaya hazırlanıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için işverenlere çalışanlarını işten çıkarmak yerine daha az çalıştırmaları halinde destek verilmesini içeren bu programı açıkladı.

İŞTEN ÇIKARTMA YOK, KISA MESAİ SEÇENEĞİ VAR

Sunak, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, hükümetin çalışanların ücretlerini doğrudan destekleyeceğini ve talep azlığı ile karşı karşıya olan iş yerlerine, çalışanları işten çıkarmak yerine daha kısa mesai seçeneği sunulacağını ifade etti.

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİ İÇERİYOR

Programın kasım ayında başlayacağını, 6 ay süreceğini ve tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere açık olacağını kaydeden Sunak, daha büyük firmaların ise ancak kriz sırasında cirolarının düşmesi durumunda bundan yararlanabileceğini belirtti.

MESAİ 3’TE 1, MAAŞ YÜZDE 77

Sunak, program sayesinde mesailerinin en az 3’te 1’ini yapanlara normal maaşlarının en az yüzde 77'sinin ödeneceğini belirtti.

Programa göre işçiye ödenecek miktarın yüzde 55'ini işveren, yüzde 22'sini de devlet karşılayacak.

YAŞANABİLİR İŞLETMELER KURTARILACAK

"Her iş yeri ve her işi kurtaramam, hiçbir maliye bakanı bunu yapmaz." diyen Sunak, program kapsamında yalnızca "yaşayabilir" işletmeleri destekleyeceklerini, bunun için de 3’te 1 mesai şartı aranacağını bildirdi.