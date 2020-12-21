İngiltere'de bazı gıda ürünlerinin bitmesi endişesi başladı

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Koronavirüsün yeni versiyonunun daha fazla bulaşma riski taşıması nedeni ile Fransa, İngiltere ile geçişi kapatınca ülkeye gıda ürünleri sağlayan tırlar kapıda kaldı. İngiltere, gıda sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilir.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi.

“MARUL, KARNABAHAR, BROKOLİ VE TURUNÇGİLLER”

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

“LİMANLARDAKİ ÜRÜNLERİN VE DİĞER GIDALARIN GEÇİŞİNE ÖNCELİK VEREN KARŞILIKLI BİR ÇÖZÜM ARANIYOR”

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

DOVER LİMANI'NDA TIR KUYRUKLARI OLUŞTU

Fransa, koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.