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    İngiltere'de hizmet sektörü son 8 ayın en sert daralmasını yaşadı

    İngiltere, ocak ayında hizmet sektörü son 8 ayın en sert daralmasının kaydetti. Ülkede ayrıca ocak ayında hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 39,5 seviyesine geriledi.
    • AA
    • 03.02.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:26
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    İngiltere'de hizmet sektörü son 8 ayın en sert daralmasını yaşadı

    İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor.​​​​​​​ IHS Markit verilerine göre, İngiltere’de 2020 yılı Aralık ayında 49,4 seviyesinde kaydedilen hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılı ocak ayında 39,5 seviyesine indi.

    PMI verisinde 50 seviyesinin altı daralmaya işaret ediyor.

    "DARALMA KARANTİNALARDAN KAYNAKLANIYOR"

    Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Markit Economics Director Tim Moore, “Hizmet sektöründe çalışanlar ocak ayında ülkenin yeniden karantinaya girmesi nedeniyle işlerinde sert bir daralma yaşadı. Yine de bu daralma 2020 yılının bahar aylarında yaşanandan daha hafif.” ifadelerini kullandı.

    Moore, İngiltere’de halen devam eden karantina tedbirleri nedeniyle hizmet sektöründe müşteriler ile yüz yüze gelmeyi gerektiren seyahat ve konaklama gibi hizmetlerin ciddi şekilde ekonomik bozulmadan etkilendiğini söyledi.

    Moore, öte yandan önümüzdeki dönemde bahar aylarında kısıtlamaların azaltılması durumunda, hizmet sektörünün yeniden büyümeye dönebileceğini belirtti.

    İngiltere de hizmet sektörü son 8 ayın en sert daralmasını yaşadı #1

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