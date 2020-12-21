İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık kaybı 2 milyar sterlin

BRC, İngiltere’de zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların dışındaki tüm perakende mağazalarının kapatılmasının şirketlere haftalık toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulduğunu bildirdi.

Perakende sektörünün çatı kuruluşu İngiliz Perakende Konsorsiyumu’ndan (BRC), yapılan açıklamada, Üst Yöneticisi Helen Dickinson, önlemler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan mağazaların haftalık satış kaybının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğunu belirtti.

BİRLERCE KİŞİNİN İŞİ RİSKE GİRDİ

Dickinson, “Birçok işletme ciddi zorluklar yaşayacak. Binlerce kişinin işi riske atılacak.” ifadelerini kullandı.

İş dünyası örgütü London First Üst Yöneticisi Jasmine Whitbread ise perakende zincirlerinin önlemler kapsamında kapatılması nedeniyle gelecek dönemde çok sayıda şirketin iflasa sürükleneceği uyarısında bulundu.

İNGİLTERE’DE PERAKENDE SATIŞLAR DARALDI

İngiltere’de perakende satışları uygulanan tedbirler nedeniyle kasım ayında yüzde 3,8 daralmıştı.

PAKET SERVİSÇİLER HARİCİNDE ÇOĞU NOKTALAR KAPALI

İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barın yanı sıra paket servisçiler haricinde tüm kafe ve restoranlar kapatılmıştı.

HALKIN EVDE KALMASI İSTENDİ

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cumartesi günü, ülkede daha hızlı yayılan koronavirüsün bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istemişti.