İngiltere'nin Ankara Anlaşması vizesi bitiyor

31 Aralık 2020'de Brexit'in anlaşmalı olarak gerçekleşmesiyle birlikte İngiltere Ankara Anlaşması vizesi geçerliliğini kaybediyor.

CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi, İngiltere Vizesi Göçmenlik Mevzuatı ve Uygulamaları Uzmanı Hüberya İnce, 1 Ocak 2021 itibarıyla İngiltere'de yeni göçmenlik kurallarının geçerli olacağını belirtti.

İnce, İngiltere'de kendi işini kurma fırsatı sunan Ankara Anlaşması vizesi için çevrimiçi başvuru formu doldurulup ileri tarihe randevu alınabildiğini aktardı.

YIL SONUNA KADAR ALINAN RANDEVULAR 2021 OCAK AYONDA DA OLSA GERÇEKLEŞECEK

İnce, ocak itibarıyla randevuya girilip girilemeyeceği noktasında çok soru aldıklarını ve başvuru sahiplerinin bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini belirterek,"Ocak ayı itibariyle randevusuna girecek kişilerin vize başvuruları bugünkü göçmenlik kurallarıyla aynı şekilde değerlendirilecek." dedi.

"HENÜZ VAKİT VAR"

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden 31 Aralık tarihinde ayrılacağının kesinleşmesi ile AB vatandaşlarının da İngiltere’deki serbest dolaşım haklarının sonlanacağı ve yeni kurallara uymaları gerekeceğini belirten İnce, "Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yapacak kişilerin henüz vakitleri var, randevularını alarak, randevu gününe kadar evrak yüklemelerini rahatlıkla yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.