İngiltere’nin kamu borcu ekimde 22.3 milyar sterline yükseldi

İngiltere’nin ekim ayı kamu borçlanması, koronavirüs etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 10 milyar 800 milyon sterlin artışla 22 milyar 300 milyon sterline ulaştı.

İngiltere'de kamu borcunun artmasındaki en önemli faktör olarak koronavirüs salgını sürecinde yapılan harcamalar gösteriliyor.

"KAMU BORÇLANMA İHTİYACI ARTTI"

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, koronavirüs salgınının kamu borçlanma ihtiyacının artmasında dikkate değer etkisi olduğu hatırlatıldı.

Son verilerle birlikte nisan ayından bu yana İngiltere’nin kamu borcu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 169 milyar 100 milyon sterlin artarak toplam 214 milyar 900 milyon sterline ulaştı.

İngiltere’nin toplam kamu borcu ise ekim ayı sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 100,8’i seviyesine ulaşarak 2 trilyon 80 milyar sterlin olarak kaydedildi.

1960’DAN BU YANA İLK

İngiltere’de bu seviyede kamu borcu 1960’ların başından bu yana görülmedi.

KORONAVİRÜS, KAMU BORCUNU ARTIRIYOR

Devam eden karantina uygulaması, çalışanların ücretli izin programı ile desteklenmesi, özel sektörden elde edilen vergi gelirlerinin azalması, İngiliz ekonomisinin borçlanma ihtiyacını artırıyor.

"İNGİLTERE SALGIN İÇİN ŞU ANA KADAR 200 MİLYAR STERLİN HARCADI"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak geçen hafta salgının ekonomik etkilerinin yatıştırılması için bu zamana kadar 200 milyar sterlin harcandığını söylemişti.