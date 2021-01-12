İnşaat maliyet endeksi kasımda yüzde 2,9 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 22,99 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 22,99 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,03, işçilik endeksi yüzde 0,35, yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,19, işçilik endeksi yüzde 14,16 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,76 yükselmiş olarak kayıtlara geçti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,76, yıllık bazda yüzde 23,75 artış kaydetti. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,73, işçilik endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

MALZEME VE İŞÇİLİKTE ARTIŞ VAR

Geçen yıl kasım ayında Kasım 2019'a göre malzeme endeksi yüzde 28,13, işçilik endeksi yüzde 13,76 arttı.