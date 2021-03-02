İnşaat malzemeleri sanayisi 2020'de yüzde 9,1 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Şubat 2021 Sektör Raporu'nu açıkladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Şubat 2021 Sektör Raporu'na göre, İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 9,1 büyüyerek kapattı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 büyürken, 2020'nin son çeyreğinde üretim, 2019'un son çeyreğine göre yüzde 19'luk artış kaydetti.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 büyüdü. Böylece yılın son çeyreğinde üretim, 2019’un son çeyreğine göre yüzde 19 oranında arttı. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılını ise 2019 yılına göre yüzde 9,1 büyüyerek kapattı.

DIŞ PAZARDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Yılın son iki çeyreğinde, yurt içinde mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu.

2020 yılında 22 alt sektörün 21'inde üretim 2019 yılına göre arttı. 8 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile yükseldi.

En yüksek üretim artışı yüzde 35,5 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri alt sektöründe gerçekleşti. Çimento üretimi yüzde 28,4, hazır beton üretimi yüzde 25,9, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 25,4 ve armatür, musluk, vana ve valflerin üretimi ise yüzde 24,8 arttı.

İnşaat malzemeleri sanayisi içinde yer alan metal sanayi malzemelerinin üretim artışları ise sınırlı kalırken, demir çelikten çubuk ve profillerin üretimi yüzde 6, demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 2,3 büyüme gösterdi.

2020 YILI İHRACATI 21.16 MİLYAR DOLAR

İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılında yüzde 1,5 daralarak 21 milyar 160 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında gerçekleşen ihracat, 2019 yılının 325 milyon dolar altında kaldı.

Salgın nedeniyle yılın ilk yarısında önemli ölçüde daralan inşaat malzemeleri ithalatı yılın ikinci yarısında artış eğilimi içinde oldu. Ağustos ayında başlayan ithalattaki artış kesintisiz olarak aralık ayında da devam etti. İnşaat sektöründe yılın ikinci yarısında yaşanan büyüme ithalatı da destekledi. Böylece yıl genelinde ithalat 2019 yılına göre yüzde 3,5 artarak 740 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.