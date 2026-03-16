İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesine en büyük katkıyı sağladı

İnşaat sektörü büyümeye devam ettikçe Türkiye ekonomisini de aynı yönde tetikledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla geçen yıl 2024'e göre yüzde 3,6 büyüdü.



Türkiye ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ilk 3 ülke arasında yer aldı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025'te inşaat sektörü bir önceki yıla göre yüzde 10,8 büyüdü. Geçen yıl en yüksek büyümenin inşaat sektöründe olduğu görüldü.

Sektör temsilcileri, verilerin inşaat sektöründeki artan ivmeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek konut üretimi, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarındaki hareketlenmenin ülke ekonomisine de önemli katkı sağladığını bildirdi.

"SEKTÖR YENİDEN BÜYÜMENİN ANA TAŞIYICILARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyümeye en çok katkı sunan sektörlerin başında inşaatın geldiğini belirterek, "Bu gelişme, sektörün yeniden büyümenin ana taşıyıcılarından biri haline geldiğini açıkça gösteriyor." dedi.

"İNŞAAT, GENİŞ BİR EKOSİSTEMİ HAREKETE GEÇİRİYOR"

Çekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnşaat, yalnızca kendi üretimiyle değil, çimento, demir-çelik, seramik, cam, boya, mobilya, lojistik, mimarlık ve mühendislik, finans, sigorta ve gayrimenkul hizmetleri gibi çok geniş bir ekosistemi aynı anda harekete geçiren bir çarpan etkisine sahip. Bu nedenle inşaattaki ivmelenme sanayiden hizmetlere, istihdamdan vergi gelirlerine kadar ekonominin birçok kalemine yayılıyor.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 2 MİLYON ARTTI

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının son bir yılda 1,8 milyondan 2 milyona yükseldiğini kaydeden Çekici, "Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları kamu-özel sektör işbirliğiyle üretim kapasitesinin ve tedarik zincirinin canlı kalmasına katkı verdi. Ancak sürdürülebilirlik için yalnızca üretim artışı değil finansmana erişim, maliyet istikrarı ve öngörülebilir ruhsat ve planlama süreçleri de aynı anda güçlenmeli." diye konuştu.

"İNŞAATIN BÜYÜMEYE KATKISININ 2026'DA DA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Neşecan Çekici, inşaatın büyümeye katkısının bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirterek, ivmenin sürmesinin finansal koşullara bağlı olduğunu, bu yıl konut tarafında nitelikli, doğru lokasyona sahip ve gerçek talebe hitap eden projelerin öne çıkacağını söyledi.