İnternet üzerinden sipariş verme oranı yükseldi

TÜİK verilerine göre, internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 44,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 2021 yılına ait "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması" sonuçlarını yayınladı.

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken önceki yıl yüzde 36,5 idi.

ERKEKLER İNTERNETTEN DAHA ÇOK SİPARİŞ VERDİ

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 40,2 ve yüzde 32,7 olarak gözlenmişti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler, mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde yüzde 32,4'ünün son üç ay içinde (2021 yılı ilk üç ayı) alışveriş yaptığı görüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,9'du.

İNTERNETTEN EN FAZLA YÜZDE 70,7 İLE GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR SATIN ALINDI

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.