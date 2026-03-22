İran Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçiş ücretini belirledi

İsrail, ABD desteğiyle İran'a saldırdıktan sonra İran da karşı adım olarak Hürmüz Boğazı'ndan tanken trafiğine kapattı. Petrol fiyatlarını artıran ve piyasalarda endişeye neden olan bu hamle, tüm eleştiri ve tehditlere rağmen İran'ın savaştaki en büyük kozu oldu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı iki gün önce açıklanmıştı.

YETKİLİ İSİM TV PROGRAMINDA AÇIKLADI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Artık Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü.

İRAN, BOĞAZ’DAN GEÇEN BAZI GEMİLERDEN 2 MİLYON DOLAR GEÇİŞ ÜCRETİ ALIYOR

İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, Boğaz'dan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.