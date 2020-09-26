İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD'nin yaptırımları İran'a 150 milyar dolar zarar verdi

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir toplantıda, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının İran'a en az 150 milyar dolar zarar verdiğini ileri sürdü.

ABD yönetimi ticari yaptırımlar uygulayarak, İran'ın diğer ülkelerle olan alışverişini önce kısıtlamış, sonra da tamamen bitirmişti. Bu süreçte ABD ve İran yöneticileri karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan bir söz düellosu yaşamış, olayların sonucunda İran'ın resmi para birimi tümen, dolar karşısında ezici bir yıkıma uğramıştı.

Tüm bu olayların sonucunda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle en az 150 milyar dolar zarar gördüklerini ekonominin kötü gitmesinin asıl sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

"EKSİKLİKLER VE SORUNLARIN ADRESİ BEYAZ SARAY'DIR"

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan ve ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin başta Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf olmak üzere bazı kesimler tarafından hükümete yöneltilen suçlamalara yanıt veren Cumhurbaşkanı Ruhani, "Halk, eksiklikler ve sorunlara lanet edecekse bunun adresi Washington'daki Beyaz Saray'dır. Kimse halka siyasi çıkarları için yanlış adres vermesin." dedi.

“MİKE POMPEO, İRAN HALKINA DÜŞMANLIKLA VE DARBE VURMAKLA İFTİHAR EDİYOR”

Ülkedeki sorunların kaynağının siyonistler, bölgedeki gerici rejimler ile ABD'deki aşırılık yanlısı kesimlerin İran'a yönelik politikalarından kaynakladığını söyleyen Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya işaret ederek, "Unvanı Dışişleri Bakanı olan bey aslında suç bakanıdır. İftiharla 'İran'ın 70 milyar dolar gelirini engelledik' diye açıklama yapıyor. İran halkına düşmanlıkla ve darbe vurmakla iftihar ediyor." diye konuştu.

“ABD'NİN VERDİĞİ ZARAR, 150 MİLYAR DOLAR”

ABD'nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan zararın 150 milyar doları bulduğunu belirten Ruhani, "Amerikalılar, yasa dışı ve insanlık karşıtı yaptırımları ve terörist eylemleri nedeniyle üç yıl içinde İran'a en az 150 milyar dolar zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, "Bu yıllarda halkımızın yaşamı daha rahat ve kolay olabilirdi. Doların fiyatı ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatı daha makul seviyelerde olabilirdi. Bu suçların tüm sorumluluğu Beyaz Saray'a aittir." şeklinde konuştu.

“İRAN'IN, IMF’DEN TALEP ETTİĞİ 5 MİLYAR DOLARLIK KREDİ DE ABD YÖNETİMİ TARAFINDAN ENGELLENDİ”

İran'ın, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettiği 5 milyar dolarlık kredinin de ABD yönetimi tarafından engellendiğini aktaran Ruhani, "Bu krediyi alabilseydik gıda ve ilaç ihtiyaçlarımız için harcayacaktık." açıklamasında bulundu.