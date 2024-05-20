İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü, Brent petrolün fiyat artışını tetikledi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları, yarattığı küresel gerginliğin etkisiyle emtialarda da hissedilmeye başladı.

AA

Yapılan açıklamalar, alınan kararlar, yayınlanan veriler ve küresel krizler petrolün fiyatını olumsuz etkiliyor.

Brent petrolün fiyatının artıran etkilerden birisinin de Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olduğu biliniyor.

İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, Suudi Basın Ajansı'na göre akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceği açıklandı.

Brent petrolün varil fiyatı arttı

Bu gelişmelerle birlikte, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,39 artışla 84,31 dolardan işlem görüyor.

Bakırın libresi yükseldi

Geçen hafta yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 5,13 dolardan haftayı tamamlayan bakırın libresi de şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 5,16 dolardan alıcı buluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)