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İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandı

İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandı En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'i aşan bir değer kaybına uğradı.