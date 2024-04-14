İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandı
AA

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurması üzerine, kripto para piyasalarında büyük bir çalkantı yaşandı.

Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

Özellikle Bitcoin gibi önde gelen kripto varlıklarında önemli düşüşler meydana geldi.

Bitcoin'in fiyatı yüzde 5'ten fazla değer kaybetti

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)