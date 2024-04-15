İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Tahran Borsası düştü Jeopolitik gerginlikler tüm dünyada etkili oluyor ama sürtüşme yaşayan ülkeleri çok daha fazla etkiliyor.

AA

İran’ın İsrail'e yönelik saldırıları, ekonomisine de olumsuz yansıdı.

Tahran Borsası’nda saldırı sonrası sert düşüş yaşandı, daha fazla kayıp yaşanmasının önüne geçmek için önlem olarak kesici mekanizması devreye alındı.

Tahran borsasında yüzde 2,3 kayıp

Piyasaların açılması ile başlayan borsadaki düşüş, belli bir süre sonra tablonun kırmızıya dönmesine sebep oldu; borsada yüzde 2,3 civarında değer kaybı yaşandı.

Altın borsasında düşüş

Diğer yandan, altın borsasında da düşüş gerçekleşti ve yüzde 3’lük bir değer kaybı meydana geldi.

İran tümeni dolar karşısında eriyor

İsrail’in 1 Nisan’da İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesi ile yükselişe geçen dolar, geçen hafta 58 bin tümen dolaylarında seyrederken cumartesi günü 66 bin tümene kadar yükseldi. Gece saatlerinde yapılan saldırının ardından bir ABD doları 67 bin tümeni gördü. Gün içerisinde ise doların değeri 66 bin İran tümenine geri döndü.

Saldırının piyasalardaki yansımasını bir hafta içinde ortaya çıkması bekleniyor.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)