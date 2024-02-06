İran'ın petrol geliri yüzde 20 arttı İran'ın ekonomisi, petrol gelirleri üzerine kurulu. ABD'nin ambargosundan sonra petrol gelirleri düşen İran, son dönemde artış ivmesini yakaladı.

AA

Petrol üretimi üzerine kurulu ekonomiler, kendilerine uygulanan yaptırımlarla sarsılıyor.

İran da bu ülkelerden biri iken, son aşamada petrol gelirlerini artırdı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına rağmen ülkesinin petrol gelirinin yüzde 20 arttığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Mensuri, ülkesinin ekonomik verilerine ilişkin bilgi verdi.

Mensuri, "İran'da ekonomik büyüme oranı yüzde 6'yı geçerken, petrol geliri de yüzde 20 arttı." dedi.

"Üretilen petrol kadarı satılıyor"

İranlı yetkili, petrol satışı için müşteri bulabildiklerini ve üretildiği kadarını satışa sunduklarını kaydetti.

ABD yaptırımları ve İran'ın petrol satışı

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran'ın 2018'de petrol ihracatı günlük 2,8 milyon varildi

İran Petrol Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

2023'te İran'ın petrol ihracatı günlük 1,4 milyon varil

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

(Cevad Ovci)

"Petrol üretimimiz arttı"

Petrol Bakanı Cevad Ovci, 1 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hükümete geldiğimiz dönemde petrol üretimimiz günde 2 milyon 200 bin varildi. Bakanlığımızın 24 ay içindeki çalışmalarıyla bu rakam 3 milyon 400 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı

Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hucestemehr de 19 Aralık 2023'teki konuşmasında, ülkesinde petrol üretiminin son 2 yılda yüzde 60 arttığını söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)