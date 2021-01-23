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    İş başvuruları e-Devlet'ten takip edilebiliyor

    İŞKUR, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak, iş başvuru süreçlerinin e-devlet sistemi üzerinden takip edilebileceğini duyurdu ve ilgili linki verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.01.2021 - 11:04
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    İş başvuruları e-Devlet'ten takip edilebiliyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yayınladığı mesajda "e- Devlet üzerinden online olarak iş başvurularınızı sorgulayabilir, başvurduğunuz ilanları takip edebilir, sonuçlarını öğrenebilirsiniz." dedi.

    BAĞLANTI LİNKİ

    İŞKUR iş başvurusu takip sürecini hatırlattı. Bağlantı için de ilgili link olan https://bit.ly/2Ql1jum bilgisini aktardı.

    İş başvuruları e-Devlet ten takip edilebiliyor #1

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