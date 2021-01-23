İş başvuruları e-Devlet'ten takip edilebiliyor

İŞKUR, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak, iş başvuru süreçlerinin e-devlet sistemi üzerinden takip edilebileceğini duyurdu ve ilgili linki verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yayınladığı mesajda "e- Devlet üzerinden online olarak iş başvurularınızı sorgulayabilir, başvurduğunuz ilanları takip edebilir, sonuçlarını öğrenebilirsiniz." dedi.

BAĞLANTI LİNKİ

İŞKUR iş başvurusu takip sürecini hatırlattı. Bağlantı için de ilgili link olan https://bit.ly/2Ql1jum bilgisini aktardı.