İş dünyası aşılamayı teşvik etmek için çözüm arıyor

Koronaviüs salgınının kısıtlamalarından yara alan iş dünyası, aşılama ile salgının gerilediğine işaret ederek, normalleşmeye dönmek için aşılanmayı önceleyen uygulamalar planlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aşı sayısının artırılması konusunda iş dünyasına destek çağrısında bulundu.

Avdagiç, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“ŞİRKETLER 'AŞI ÖDÜLLENDİRME' SİSTEMİNE KATILSIN”

Avdagiç, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“AŞI SALGINDAN ÇIKMANIN EN İYİ YOLU”

Halkın sağlığı için, piyasaların etkin ve açık kalması için aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, aşının salgından çıkmanın en iyi yolu olduğunu hatırlattı.