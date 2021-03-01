İş dünyası ekonomide büyümeyi sürdürmekte kararlı

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüdüğünü açıklamasının ardından iş dünyası temsilcileri art arda görüşlerini paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından "büyümenin sürdürülebilir olması için çalışacaklarını" vurguladığı, 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 2020'DE YÜZDE 1,8 BÜYÜDÜ"

Türkiye ekonomisinin salgın koşullarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, "G-20'de Çin'den sonra ikinci sıradayız. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışacağız. Kapalı iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler de iş dünyasının umutlarını artıracaktır." ifadesini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: BÜYÜMEDE LOKOMOTİF, İMALAT SANAYİİ OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2020 büyümesini değerlendirdi.

Türkiye'nin 2020 yılında Çin'le birlikte G-20 ülkeleri içinde büyüme gösterebilen iki ülkeden biri olduğunun altını çizen Avdagiç, "Türkiye ekonomisi Kovid-19 başlangıç yılı 2020'de bile yüzde 1,8 büyüyerek, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarını katma değere çevirebildiğini ispat etti. OECD'de birinci sıradayız. Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Kovid-19 yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır."

"TÜRKİYE ÜRETİMDEN VAZGEÇMEDİ"

İTO Başkanı Avdagiç, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 5,9'luk yüksek büyümenin çok değerli olduğunu belirtti.

Faizlerin yükselmeye başladığı, salgın tedbirlerinin sıkılaştığı bir dönemde Türkiye'nin üretimden vazgeçmediğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmalatçılarımız var güçleriyle fedakarca çalıştı. Perakendecilerimiz hizmet vermeye devam etti. İş insanlarımız ve girişimcilerimiz hızla duruma uyum göstererek e-ticarette de dünyadaki en hızlı büyümelerden birine imza attılar. Öte yandan 1.219 ürünün daha, öncelikli yatırım listesine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme önümüzdeki dönemde yatırım şevkini artıracaktır. Bu büyüme rakamını yakalayan iş dünyamızın konsantrasyonun aynen devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan etkileyen kredi maliyetlerini makul seviyede tutmalıyız. Türkiye doğru yere odaklandığında her türlü sorunun üstesinden gelebiliyor."