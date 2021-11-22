İş gücü girdi endeksleri yükseldi

TÜİK'e göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,5, inşaat sektöründe yüzde 12,3, ticaret-hizmet sektörlerinde de yüzde 9,7 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ, YÜZDE 4,6 ARTTI

Çalışılan saat endeksi, aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 4,6 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,3, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ, YÜZDE 29 ARTTI

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 29,8, inşaat sektöründe yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı. Endekste sanayi sektöründe yüzde 27,1, inşaat sektöründe yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28 artış görüldü.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yıllık yüzde 40,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 46,2, inşaat sektöründe yüzde 29,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,7 artış kaydetti.