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- İş yerinde yanlış anlaşılma korkusu nasıl aşılır
İş yerinde yanlış anlaşılma korkusu nasıl aşılır
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 16:21
- Güncelleme : 08.08.2022 - 16:40
Mükemmel iş yerlerinin nasıl olması gerektiğini tanımlayan bir enstitüsü, en kritik konuyla ilgili ve özellikle iş yerinde çekinmeden diyalog kurabilmenin yöntemlerini sıraladı.
Enstitü; çalışanlar, yöneticiler ve işletme sahiplerinin dikkat etmeleri gereken 9 önemli noktayı açıkladı.
Sakin ve yapıcı diyalog öneriliyor
Bugün artık hem organizasyonların çalışanlardan hem de çalışanların iş yerlerinden beklentileri arasındaki fark açılırken iki tarafın da sakin ve yapıcı diyaloglar gerçekleştirmesi daha da kritik bir hal aldı.
İş hayatındaki herkes mutlaka yanlış anlaşılma veya kendini sert tartışmalar içerisinde bulma durumunu yaşanabiliyor.
Sert tartışmalardan kaçınmalı
İş yerinde sert tartışmalara girmek konusunda herkes isteksiz olsa da konudan tamamen kaçınmak, iş yerinde çalışanların güvenini, kapsayıcılığını ve aidiyet duygusunu zedeleyebiliyor.
İş yerindeki diyaloglar için 9 öneri
İş yerinde korkusuzca gerçekleştirilecek diyalog süreçlerini nasıl yönetmeli sorusunu cevabı ise madde madde şöyle: