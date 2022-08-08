İş yerinde yanlış anlaşılma korkusu nasıl aşılır

İş yerleri, hepimiz için önemli zamanlarınımız geçirildiği ve kendimizi geliştirdiğimiz önemli bir yaşam alanı. Bu alanlarda kendimizi ifade ederken bazı konulara ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor.

Mükemmel iş yerlerinin nasıl olması gerektiğini tanımlayan bir enstitüsü, en kritik konuyla ilgili ve özellikle iş yerinde çekinmeden diyalog kurabilmenin yöntemlerini sıraladı.

Enstitü; çalışanlar, yöneticiler ve işletme sahiplerinin dikkat etmeleri gereken 9 önemli noktayı açıkladı.

Sakin ve yapıcı diyalog öneriliyor

Bugün artık hem organizasyonların çalışanlardan hem de çalışanların iş yerlerinden beklentileri arasındaki fark açılırken iki tarafın da sakin ve yapıcı diyaloglar gerçekleştirmesi daha da kritik bir hal aldı.

İş hayatındaki herkes mutlaka yanlış anlaşılma veya kendini sert tartışmalar içerisinde bulma durumunu yaşanabiliyor.

Sert tartışmalardan kaçınmalı

İş yerinde sert tartışmalara girmek konusunda herkes isteksiz olsa da konudan tamamen kaçınmak, iş yerinde çalışanların güvenini, kapsayıcılığını ve aidiyet duygusunu zedeleyebiliyor.

İş yerindeki diyaloglar için 9 öneri

İş yerinde korkusuzca gerçekleştirilecek diyalog süreçlerini nasıl yönetmeli sorusunu cevabı ise madde madde şöyle: