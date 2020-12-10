İSKİ su borçlarını yapılandırıyor

İSKİ Genel Müdürlüğü, yeni çıkan borçların yapılandırılması kanunu kapsamında, vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladığını duyurdu.

PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME ZAMLARININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılıyor. Ayrıca, ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 taksit olmak üzere, 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

İNTERNETTEN YA DA ŞAHSEN BAŞVURULABİLİR

Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden "Borç Yapılandırma Formu" doldurarak veya randevu ile en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarını yapılandırabilecek.