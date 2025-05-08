İşkur açıkladı: En çok personel aranan meslekler

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Türkiye'de istihdam, rekor seviyelere yükseldi...

İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor.

FİRMALAR İŞÇİ ARIYOR

Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İş Kurumu, nisan ayına ilişkin istatistikleri yayınladı.

NİSANDA 122 BİN 271 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Nisan ayında İşkur aracılığıyla 78 bin 579'u (yüzde 64.3) erkek, 43 bin 692'si (yüzde 35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirilmesi gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR

Ocak-Nisan 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi mesleklerinde yapıldı.

210 BİN 116 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Nisan ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 oldu.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 743 bin 951 açık iş alındı.

ÖZEL SEKTÖRDE İŞÇİ KRİZİ

Açık işlerin neredeyse tamamı, özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi mesleklerinde oluştu.