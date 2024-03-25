İşletmelere tepki! Kredi kartlarındaki komisyon artışı tüketiciye yansıtılıyor Bankalar, işletmelerde kullanılan kredi kartlarının komisyonlarını esnaf aleyhine artırdı. Bazı işletmeler de komisyon farkına katlanmayarak bunu kredi kartı ile alışveriş yapan tüketicinin ödemesini istiyor.

AA

Kredi kartlarının kullanımı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirleniyor.

Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirtti.

Ergün Kılıç, bu şartlarda bazı işletmelerin kartlı ödeme yerine banka hesabına havale yaptırarak vergi de ödemediğini dile getiriyor.

"Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız"

Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız.

Bazı işletmeler camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astı

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

"Yasal yollara başvuracağız"

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor.

"Ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız"

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)