İSO İmalat PMI ekimde 46,4 oldu

İSO PMI, eşik değer olan 50'nin altında kalmaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ekim ayı İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ekimde 46,4’e geriledi.

Manşet PMI üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kalarak sektörün performansında sert yavaşlamaya işaret etti.

Bu yavaşlama Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Yeni siparişlerde talep eksikliğine bağlı olarak devam eden ve 13’üncü aya ulaşan ivme kaybı, faaliyet koşullarındaki bozulmada etkili oldu.

Yeni siparişler yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre de ekimde, talebin son altı ayda dördüncü kez arttığı kara ve deniz taşıtları hariç olmak üzere, tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşlama kaydetti.

En sert ivme kayıpları tekstil, metalik olmayan mineral ürünler ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde gerçekleşti.

Takip edilen 10 sektörün sekizinde üretim azaldı

Eylül ayından bu yana en sert ivme kayıpları tekstil, metalik olmayan mineral ürünler ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Ekim ayında 10 sektörün sekizinde üretim azalırken en belirgin düşüşler tekstil ve metalik olmayan mineral ürünler sektörlerinde ölçüldü.

Gıda ürünleri sektöründe daha ılımlı bir üretim artışı var

Kara ve deniz taşıtlarında Ağustos 2021’den beri en güçlü büyüme gerçekleşirken, gıda ürünleri sektöründe daha ılımlı bir üretim artışı gözlendi.