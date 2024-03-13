ISO sertifikalarını aldı! Akkuyu NGS’nin uluslararası standartlara uygunluğu teyit edildi Mersin'de ilk nükleer enerji santrali yapımı devam ediyor. Çeşitli birimlerin büyük bir dikkatle yürüttüğü çalışmalar sürerken inşaatı üstlenen kuruma sertifika verildi.

DHA

Türkiye'nin en önemli enerji yatırımı niteliğindeki Akkuyu Nükleer Santrali'nde işleyiş açısından önemli bir aşama geçildi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşaat projesini yürüten ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş, uluslararası standartları teyit eden ISO sertifikalarını aldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu sertifikalarının verilmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Sertifika zorunlu tutuldu

ISO sertifikaları, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Rosatom tarafından zorunlu görülüyor.

Bağımsız Sertifikasyon denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) uluslararası akreditasyona sahip Türkiye Cumhuriyeti belgelendirme kuruluşu Kalitest tarafından gerçekleştirildi.

Tasarım, inşaat, kurulum ve devreye alma aşamaları testen geçti

Sertifikasyon denetimi sırasında şirketin faaliyetleri, Akkuyu NGS’nin tasarım, inşaat, kurulum ve devreye alma aşamalarındaki entegre yönetim sisteminin tüm süreçleri test edildi.

"Verilen sertifikalar çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor"

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ISO uluslararası standartlarının gerekliliklerine uygunluk sertifikalarının alınması konusunda şunları söyledi:

Sertifikasyon, ROSATOM'un ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin nükleer altyapısını Akkuyu NGS inşaat projesi menfaatleri doğrultusunda iyileştirme planı’ kapsamında yer alan, 2023 yılı için stratejik öneme sahip bir yükümlülüktü ve bunu başarıyla yerine getirdik. Uygunluk sertifikaları, yıllık denetimlerin olumlu sonuçlarına bağlı olarak 2026 yılına kadar geçerlilik süresi ile şirkete verildi. Bu, çalışmalarımızı geliştirmeye ve sürekli iyileştirme için çaba göstermeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.

"Denetim birkaç aşamada gerçekleştirildi"

Denetim Grubu Başkanı Leonid Dvorkin de denetimin birkaç aşamada gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

İlk aşamada, şirketin çeşitli alanlardaki performansının genel bir değerlendirmesini yaptık. Daha geniş kapsamlı olan ikinci aşama, çalışanlarla görüşmeyi, uluslararası standartların gerekliliklerine uygunluğu doğrulayan belgelerin kontrol edilmesini ve personelin çalışmasının izlenmesini içeriyordu. Başka bir deyişle, çalışanların pratik çalışmaları ile uluslararası standartlar ve şirket belgelerinde belirtilen gereklilikler arasındaki uyumu fiilen kontrol ettik. Benzer denetimler yıllık olarak gerçekleştirilecek ve şirket içindeki süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanıyacaktır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)