İSO Türkiye ihracat iklimi indeksi ocak verisi açıklandı

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2021 sonuçlarına göre endeks, eşik değer 50'ye yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılın başında genel olarak yatay seyretti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 49,9 olarak gerçekleşti.

İSO TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ DÜŞTÜ

Buna göre, aralıkta 50,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 49,9 oldu. Endeks, eşik değer 50'ye yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılın başında genel olarak yatay seyrettiğini gösterdi.

Ocakta Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendi. Pazarın yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD'de ekonomik aktivite güçlü bir şekilde arttı ve büyüme, yaklaşık son 6 yılın en yüksek hızında gerçekleşti.

Salgını önlemeye yönelik katı kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi aksattığı Avrupa'da ise talep koşulları daha az pozitif oldu. Birleşik Krallık'ta üretim, ocakta belirgin bir düşüş kaydetti ve daralma Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Almanya, yılın başında sınırlı da olsa büyüme sağlayabildi. Ancak aktivitedeki artış, 7 aylık mevcut genişleme döneminin en düşük hızında kaydedildi.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde ise üretim düşüş gösterdi. Avrupa'nın tek canlı pazarı, imalat sanayi üretiminin Eylül 2018'den beri en yüksek oranda arttığı Hollanda oldu.

EN YÜKSEK ORANLI ARTIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞANDI

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite, PMI endeksi tarafından takip edilen tüm ülkeler içerisinde en yüksek oranlı artışı gerçekleştirdi. Bu ülkede petrol dışı ekonomik aktivite son 15 ayın en güçlü büyümesini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ocakta üretim artışı kaydedilen diğer Orta Doğu ülkeleri oldu. Buna karşın Mısır ve Lübnan daralma bölgesinde kaldı.

TÜRKİYE'NİN PAZARI OLAN ÜLKELERDE EKONOMİK AKTİVİTE BÜYÜMESİ

Rusya'da ekonomik aktivite son 4 ayda ilk kez büyüme bölgesine geçti. BRIC ülkelerine bakıldığında, Çin ve Hindistan'da ekonomik aktivite genişleme gösterirken, Brezilya'da Temmuz 2020'den beri ilk kez daralma kaydedildi. Söz konusu 4 ekonomi, Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

"SALGININ TALEPTEKİ ETKİSİ AŞIYLA HAFİFLEYECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, salgını ve yayılmayı önlemeye yönelik kısıtlamaların boyutunun, dünya genelinde talep koşullarını belirleyen temel unsur olmaya devam ettiğini bildirdi.

Avrupa'nın birçok bölgesinde katı önlemler uygulandığını anımsatan Harker, bu durumun Türk imalatçıların söz konusu pazarlara ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırdığını aktardı.

Harker, "Diğer yandan, ocakta ABD'de kaydedilen güçlü büyümenin bu zayıflığı telafi ettiği görülüyor. Aşı uygulamaları hızlandıkça salgının talep eğilimleri üzerindeki etkisinin de giderek hafifleyeceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.