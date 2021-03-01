İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 51,7 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Şubat 2021 Raporu ile Türkiye Sektörel PMI Raporu açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Şubat ayı imalat (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) PMI verisini yayınladı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 51,7’ye gerilemekle birlikte sektörün performansında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

YENİ İHRACAT SİPARİŞLERİ ARTTI

Faaliyet koşullarında gözlenen genel iyileşme, koronavirüs salgınının süregelen etkileri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya rağmen gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri ise üst üste ikinci ay artış kaydetti.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME ANA METALLER SEKTÖRÜNDE OLDU

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI şubat verilerine göre son aylarda tedarik zincirlerinde yaşanan ciddi aksamalar birçok sektörün üretim ve sipariş akışlarını olumsuz etkilerken, koronavirüs salgını operasyonları sekteye uğratmaya devam etti.

Takip edilen 10 sektörden dördünün üretimini arttırdığı şubat ayında en güçlü büyüme ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri sektörlerinde üretim yeniden hız keserken elektrikli ve elektronik ürünler, giyim ve deri ürünleri ve ağaç ürünleri sektörlerinde ise yavaşlamanın devam ettiği görüldü.