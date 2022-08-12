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    İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu

    Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı Avrupa'daki tüm olumsuzlukların etkisiyle İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın zirvesine yükseldi.
    • 12.08.2022 - 15:20
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    İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu

    İspanya'da Tüketiciler Derneği FACUA bir açıklama yaparak, serbest piyasada doğalgazın kilovat saat ücretinde yüzde 95 ila yüzde 291 artış olduğunu öne sürmüştü.

    Doğalgazın fiyat artışının da etkisiyle İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10,2 olarak açıklanmıştı.

    İspanya'da temmuz ayı yıllık enflasyon oranı yüzde 10,8

    İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.

    INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10,8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.

    İspanya da 38 yılın en yüksek enflasyonu #1

    Enflasyonu konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış tetikledi

    INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

    AA'nın haberine göre, verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13,5'e varan artış olduğu belirtildi.


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