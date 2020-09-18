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- İspanya'da iki banka birleşerek ülkenin en büyük bankası oldu
İspanya'da iki banka birleşerek ülkenin en büyük bankası oldu
- AA
- 18.09.2020 - 16:44
Caixabank ve Bankia’nın birleşmesi sonrasında Caixabank adının kullanılacağı, merkezinin Valensiya'da olacağı ve 20 milyondan fazla müşteriye hizmet vereceği paylaşıldı.
Taraflara göre, yeni oluşum, tasarrufu artırarak, sektörde büyümeyi getirecek.
BİRLEŞME BORSAYA OLUMLU YANSIDI
Yeni bankanın hissedarlık yapısının yüzde 25,8 Bankia, yüzde 74,2 Caixabank şeklinde olacağı belirtildi. Birleşme ile birlikte iki bankanın borsadaki hisselerinde büyük artışlar gözlendi.
İSPANYOL DEVLETİ, BANKA YENİDEN YAPILANDIRMA FONU ARACILIĞIYLA YÜZDE 16,1'LİK BİR PAYA SAHİP
Yüzde 100'ü La Caixa Vakfı'nı kontrolünde olan CriteriaCaixa'nın yüzde 30'luk pay ile yeni bankanın referans hissedarı olarak kalacağı, İspanyol devletinin de Banka Yeniden Yapılandırma Fonu (FROB) aracılığıyla yüzde 16,1'lik bir paya sahip olacağı kaydedildi.
ÜST YÖNETİCİLER GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK
Birleşme kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Bankia Yönetim Kurulu Başkanı Jose İgnacio Goirigolzarri ve Caixabak Üst Düzey Yöneticisi Gonzalo Gortazar, yeni bankada da aynı görevi sürdürecekler.
“BİRLEŞME, YILLIK MALİYETLERE 770 MİLYON EUROLUK TASARRUF SAĞLAYACAK”
Goirigolzarri, birleşme ile birlikte yıllık maliyetlerde 770 milyon euroluk tasarruf öngördüklerini kaydetti.