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İspanya'da iki banka birleşerek ülkenin en büyük bankası oldu

İspanya'da iki banka birleşerek ülkenin en büyük bankası oldu

İspanya'da Caixabank ve Bankia birleşerek, toplamda 664 milyar euroluk aktif büyüklüğe ulaştı. Birleşme sonrası, 51 bin çalışan ve 6 bin 700'den fazla şubeye sahip ülkedeki en büyük marka oldular.