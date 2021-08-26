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    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı

    Isparta gül bahçeleri ile ünlü iken bereketli topraklarında şimdi de lavanta yetişmeye başladı. Şehir lavantalardan, turizm ve kimyasal ürün elde etmek için yararlanıyor.
    • RUPTLY
    • 26.08.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:37
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    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı

    Her yıl temmuz ve ağustos aylarında yüz binlerce kişinin gelerek ziyaret ettiği ve doğal stüdyo olarak fotoğraf çektirdiği lavanta bahçelerinde bugünlerde hasat telaşı var.

    DAVRAZ'DA TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İÇİN LAVANTALAR DİKİLDİ

    Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yaymak parolasıyla geçtiğimiz yıllarda lavanta bahçeleri oluşturulmuştu.

    Tıbbi Aromatik Bitkilerin başkenti Isparta’da lavantalar hasat edilmeye başladı.

    TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ

    500 dekarlık alanda tek parça halinde Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesinin oluşturulduğu Davraz Kayak Merkezi’ndeki 300 dekarlık alanda lavanta hasadı, hummalı bir şekilde devam ediyor.

    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı #1

    TOPLANAN LAVANTALAR FABRİKALARA TAŞINIYOR

    Burada hasat edilen lavantalar ise kamyonlar ile distilasyon fabrikalarına götürülerek lavanta yağı ve suyu olarak ekonomiye kazandırılıyor.

    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı #2

    LAVANTA YAĞI BİRÇOK OLANDA KULLANILIYOR

    Lavanta yağı ve suyu, kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılıyor.

    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı #3

    Isparta’nın havasını değiştiren lavanta hasadı #4

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