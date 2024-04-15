İsrail, Gazze'ye saldırıları sonrası 2 katından fazla borçlandı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'de ekonomi, ağır bir yükün altında kaldı.

AA

İsrail ekonomisi, Gazze'ye ölümcül ve ağır saldırılar sonrası zorlu bir süreçten geçiyor.

7 Ekim'den bu yana güç kaybeden İsrail ekonomisinin 2023'teki borçlanma miktarı, önceki seneye göre 2 katından fazla arttı.

İsrail Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi 2022 yılında 17 milyar dolar borç alırken, 2023'te aldığı borç miktarı 2 katından fazla artış göstererek 43 milyar dolara ulaştı.

Saldırıların maliyeti için 67 milyar dolar tahmini

İsrail'in 2023'te aldığı borç miktarının yarısı, ordunun Gazze'ye saldırı başlattığı ekim ayından itibaren gerçekleşti.

İsrail Merkez Bankası'nın son raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyetinin yaklaşık 67 milyar dolara ulaşacağı ve bu tutarın İsrail savaş tarihindeki en yüksek maliyet olacağı belirtilmişti.

Hizbullah geriliminin maliyeti dahil değil

Üstelik, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 31 Mart'ta yayınladığı rapora göre bu sayıya, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan gerilimden kaynaklanan hasarlar dahil değil.

Kuzeydeki gerilimin artmasının ise bu sayıyı iki katına çıkarması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)