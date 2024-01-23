İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların maliyetini çıkardı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Saldırılar bugüne kadar 25 bin 490 kişinin ölümü ile sonuçlandı. İsrail Merkez Bankası ise bu aşamada yaptığı ve yapacağı harcamaları hesaplıyor.

AA

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 255 milyar şekele yani 67,6 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

İsrail Meclisi savaşın mali tablosuna dair bir açıklama yaptı.

Bu açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Yaron, dün Meclis Finans Komitesi'ne bilgi verdi.

Savaşla ilgili harcamalar 67,6 milyar dolara

Amir Yaron, tazminat ve savaşla ilgili diğer sivil harcamalar dahil olmak üzere 2023-2025 yılları için doğrudan savaş harcamalarının 255 milyar şekele (67,6 milyar dolar) ulaşacağı tahminini dile getirdi.

Amir Yaron: Finansal olarak iyi durumdayız

İsrail'in savaşta olduğunu hatırlatan Yaron, şu ifadelerde bulundu:

Finansal olarak iyi durumdayız. İsrail, önceki güvenlik olaylarından çıkış konusunda iyi bir deneyime sahip.

Büyüme hedefleri revize edilecek

İsrail Merkez Bankası verileri, 2024'te ekonomik büyümenin IMF'nin beklentileriyle aynı şekilde yüzde 3,4 olacağını gösteriyor. Ancak Gazze'ye yönelik savaş sonrası bu yıl büyümenin yüzde 0,4 şeklinde revize edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)