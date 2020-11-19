İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin hedefi 1 milyar dolar yatırım

Bu yıl 4. kez yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin (İEZ) 2020 programı ve hedefleri duyuruldu. Daha çok çevreci projelerin bulunduğu zirvenin yatırım hedefleri var.

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin (İEZ) 2020 İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zeka, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile Koronavirüs Sonrası Sağlık Ekonomisinin Değişenleri gibi konulara odaklanılacak.

"BÜYÜME GÖRÜLÜR, KALKINMA HİSSEDİLİR"

Gerçekleşen buluşmada katılımcılara ve basın mensuplarına hitap eden İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, ekonomilerin halihazırda kırılgan olduğu bir dönem geçirdiğini, salgın da etkisiyle tüm ekonomilerde eksi büyümelere gelindiğini belirterek, çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti.

Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunu aktaran Tüzmen, şunları kaydetti:

"Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştirmekte. Devletler uluslararası alanda şirket almak isteyen müteşebbisleri teşvik ediyor.

“ZAFERLER ARTIK GÜÇLÜ EKONOMİLERLE KAZANILIYOR”

Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur."

"1 MİLYAR DOLAR YATIRIM HEDEFİMİZ VAR"

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde yatırım iklimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tüzmen, "Şu an için henüz erken olsa da katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var." değerlendirmesini yaptı.