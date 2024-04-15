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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Eurocontrol'un yayınladığı rapora göre, Avrupa'nın en yoğun havalimanı, uçuş sayısının yoğunluğuna göre İstanbul Havalimanı olarak açıklandı. Amsterdam Schiphol ise İstanbul Havalimanı'nın ardından ikinci sırada.