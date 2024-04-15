İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA
İstanbul Havalimanı, yayınlanan uluslararası listelerde en yoğun havalimanları arasında bulunmaya devam ediyor.
İstanbul Havalimanı, 1-7 Nisan'da günlük ortalama 1.412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1-7 Nisan dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayınlandı.
Günlük ortalama 1.412 uçuş gerçekleşti
Raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1.412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
Amsterdam Schiphol ikinci geldi
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.326 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1293 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış