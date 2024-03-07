Haberler



Ekonomi



İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı Eurocontrol'un 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 321 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.