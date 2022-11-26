İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında Avrupa birincisi

EUROCONTROL'e göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 dönemini kapsayan uçuş raporunu yayınladı.

Bu rapora göre, İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1.220 uçuş yapıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 18-24 Kasım döneminde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu aktardı.

"Avrupa'daki en yoğun havalimanı"

Açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Londra Heathrow Havalimanı ikinci

Söz konusu rapora göre günlük ortalama 1.143 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı'nın ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın ise 1.106 uçuşla üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.