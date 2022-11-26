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    İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında Avrupa birincisi

    EUROCONTROL'e göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.
    • 26.11.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:08
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    İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında Avrupa birincisi

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 dönemini kapsayan uçuş raporunu yayınladı.

    Bu rapora göre, İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1.220 uçuş yapıldı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 18-24 Kasım döneminde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu aktardı.

    İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında Avrupa birincisi #1

    "Avrupa'daki en yoğun havalimanı"

    Açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

    İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında Avrupa birincisi #2

    Londra Heathrow Havalimanı ikinci

    Söz konusu rapora göre günlük ortalama 1.143 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı'nın ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın ise 1.106 uçuşla üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.


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