Haberler



Ekonomi



İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı

İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı Eurocontrol'un yeni yılın ilk haftası verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 329 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.