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İstanbul Havalimanı ocak ayında zirvede yer aldı

İstanbul Havalimanı ocak ayında zirvede yer aldı Eurocontrol'un ocak ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 308 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.