İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu sefer sayısını artırdı Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için vatandaşlar İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda dün 1.512 uçuşla başlayan yoğunluk, bugün 1.448 uçuşla sürüyor.

AA

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil bugün başladı.

Bayram tatillerini memleketlerinde, tatil yörelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler havayollarını tercih ediyor.

İstanbul Havalimanı'nın bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması bekleniyordu.

Yoğunluğa karşı önlem alındı

İstanbul Havalimanı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.

Dün 1.512 uçuşla 222 bin 72 yolcu

Bu doğrultuda yoğunluğu artan İstanbul Havalimanı'ndan dün 1.512 uçuşla 222 bin 72 yolcu seyahat etti.

Bugün 1.448 uçuşla 231 bin 38 yolcu

Havalimanından bugün de 1.448 uçuşla 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Salı günü 11.416 uçuşla 278 bin 688 yolcu

Yolcu sayısının 9 Nisan Salı günü 1.416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)