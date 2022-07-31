İstanbul Kadıköy'de 130 bin liraya kiralık daire

İstanbul Fenerbahçe'de 5+1 dairenin aylık 130 bin liradan kiraya çıkarılması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kı-ullanıcılar fiyatı fahiş bulurken, bazıları ise normal olduğunu belirtti.

Son zamanlarda ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmeye devam ediyor.

Artık büyükşehir başta olmak üzere birçok ilde uyguna kiraya çıkabilmek, eskisi kadar mümkün değil.

Yüzde 25 artış sınırı getirildi

11 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kira artışına yüzde 25'lik sınır ile kiracıların rahatlaması hedeflenmişti.

Ama yapılan tüm bu yasal düzenlemeler ve desteklere karşılık bazı ev sahipleri fahiş fiyatlarla ilanlarını yayınlamaya devam ediyor.

Bir emlak sitesindeki 27 Temmuz tarihli bir ilan bugün sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Aylık 130 bin lira

İstanbul Fenerbahçe'de 5+1 dairenin aylık 130 bin liradan kiraya çıkarılması tartışmalara neden oldu.

Yorum yapanların büyük çoğunluğu fiyatı 'uçuk' bulurken bazıları da günümüz şartlarında bu fiyatın 'uygun' olduğunu düşünüyor.

Deniz manzaralı

130 bin lira aylık kira bedeliyle ilana çıkan rezidans dairesi 5+1 büyüklüğünde. İlanda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Kalamış bölgesinden bulunan dairenin 250 metre net büyüklükte olduğu ve deniz manzaralı olduğu belirtiliyor. "Bölge için yüksek değil"

Elde edilen bilgilere göre, emlak ofisi yetkilileri kira tutarının bölge için uç bir örnek olmadığını söylüyor.

Daireye ilgi yoğun

Bu ve benzer fiyatlardan kiralama yapıldığı birkaç gün önce ilana çıkan bu daire için de 'ilgi' olduğunu belirtiyorlar.

130 bin lira kira bedeli olan daire için ilaveten 2 kira bedeli de depozito isteniyor.