İstanbul'a 6 ayda 8,5 milyonu aşkın turist geldi 2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’a gelen turist sayısı 8 milyon 562 bin 167 oldu. İstanbul’a ayrıca 4 milyon 774 bin 509 vatandaş giriş yaptı. İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı, Ocak-Haziran 2024 tarihlerini kapsayan İstanbul Veri Bülteni, turizm istatistiklerini de ortaya koydu.

2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’a gelen turist sayısı 8 milyon 562 bin 167 oldu. 2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’un Türkiye içerisindeki payı yüzde 39,6 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’a en çok turistin geldiği ay 1 milyon 678 bin 832 ile mayıs ayı oldu.

2024 yılının ilk altı ayında turist sayısının en az olduğu ay ise 1 milyon 165 bin 996 ile ocak ayı oldu.

Türkiye’ e ise en çok turistin geldiği ay, 5 bin 86 bin 446 ile haziran ayı oldu.

SABİHA GÖKÇEN'DEN HAZİRANDA 371 BİN 386 VATANDAŞ GİRİŞ YAPTI

2024 yılının ilk altı ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'na haziran ayında 371 bin 386 vatandaş giriş yaptı. Atatürk Havalimanı'na haziran ayında 1.844 vatandaş, İstanbul Havalimanı'na ise 556 bin 80 vatandaş giriş yaptı.

İstanbul’a 4 milyon 774 bin 509 vatandaş giriş yaptı.

İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’a giriş yapan vatandaşlardan 4 milyon 753 bin kişi hava yolunu, 20 bin 956 kişi deniz yolunu tercih ettiği görüldü.

HAVA YOLUNU KULLANANLARIN SAYISI ARTTI

Geçen senenin aynı dönemine göre İstanbul’a giriş yapan vatandaşlardan hava yolunu tercih edenler yüzde 25,4 artarken, deniz yolunu tercih edenler ise yüzde 2,6 azaldı.

HAZİRANDA UÇUŞLAR YOĞUNLAŞTI

İstanbul’da bulunan tüm havalimanlarında gelen-giden yolcu sayısının en fazla olduğu ay haziran oldu. 2024 yılının ilk altı ayında İstanbul’da bulunan tüm havalimanlarında gelen-giden yolcu sayısının en fazla olduğu ay 10 milyon 668 bin 765 ile haziran ayı oldu. Haziran ayını 10,2 milyon ile mayıs ayı takip etti.

HAVALİMANLARINDA GELEN-GİDEN YOLCU SAYISI TOPLAM: 57,9 MİLYON

İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında tüm havalimanlarında gelen-giden yolcu sayısı 57,9 milyona ulaştı. Geçen senenin aynı durumuna göre İstanbul’da bulunan tüm havalimanlarında gelen-giden yolcu sayısı yüzde 9,8 arttı.

RUSLAR İLK SIRADA

2024 yılının ilk altı ay istatistiklerine göre yabancı ziyaretçiler arasında 970 bin 99 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

2023 yılının ilk altı ayında da yine ilk sırada 1 milyon 7 bin 837 ile Rusya yer almıştı.

İKİNCİ SIRADA ALMANYA VAR

Rusya’yı; sırasıyla 638 bin 494 turistle Almanya, 525 bin 335 turistle İran, 413 bin 531 turistle ABD ve 364 bin 549 turistle Birleşik Krallık takip etti.