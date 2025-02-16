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DHA

Ürdün’den tatil için İstanbul'a gelen Ürdünlü Mohammad Odeh A. (37) ve kız arkadaşı Farah Wa'el Ahmad A. (30), Suriyeli uyuşturucu satıcısından alışveriş yaptıkları sırada Beşiktaş Mobil Park polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Çift 9 Şubat, saat 14.30 sıralarında uçakla İstanbul Havalimanı'na indi ve olay da aynı gün saat 18.00 sıralarında Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi.

Burada araç kiralayan çift, 34 KOS 763 plakalı otomobille Beşiktaş'a doğru gitmeye başladı.

ÜRDÜNLÜ TURİST VE SURİYELİ SATICI TOKALAŞTI

Akşam saatlerinde uyuşturucu satın almak için önceden anlaştıkları Suriyeli Ghaith B. ile buluşan Mohammad Odeh A., tokalaştığı Ghait B.'den bir şey satın aldı.

HER İKİSİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU

O sırada olayı görerek şüphelenen Beşiktaş Mobil Park polisi, müdahale ederek Ghait B.'ye üst aramasını yaptı. Üstünden 1 adet ecstasy hap çıkan Ghait B., 100 dolar karşılığında Mohammad Odeh A.'dan aldığını söyledi.

Uyuşturucu satıcısının verdiği yalan ifade nedeniyle Ürdünlü turistin satıcı durumuna düştüğü ortaya çıktı.

Bunun üzerine araçta arama yapan polis ön sol kapısının iç kısmında 3 gram esrar, üstlerinde ise 2 bin 510 lira, 100 dolar, 3 Ürdün dinarı ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.

ALICIYKEN SATICI DURUMUNA DÜŞTÜ

Bunun üzerine polis 3 şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan 3 şüpheliden Mohammad Odeh A. ve Ghait B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mohammad Odeh A. kendisinin uyuşturucu madde satın aldığını, Ghait B.'nin yalan söylediğini aslında uyuşturucu maddeyi onun sattığını söylediği öğrenildi.

HER İKİSİ DE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Mahkemeye sevk edilen Ghait B. ve Mohammad Odeh A. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Farah Wa'el Ahmad A. ise tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı.