İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan oranda zam yapıldı

İstanbul'da toplu ulaşım ve deniz taşımacılığına ilişkin önemli bir karar alındı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi.

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 275 ZAM

Toplantıda, İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ile yüzde 275 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.

Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.

8-16 MİL ARASI TAŞIMA ÜCRETİ 750 TL'YE ÇIKARILDI

Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.