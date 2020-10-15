İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da ekmek fiyatına zam yapıldı.

Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak.

200 GRAMLIK EKMEK 1,5 LİRA

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.