İstanbul'da esnaf kapıları açtı

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar neticesinde kafe ve restoranlarda sınırlı müşteri alımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından esnafın yüzünü güldüren açıklamalarda bulundu.

Yüzde 50 kapasite sınır şartıyla restoran, kafe ve benzeri işletmelerin faaliyete geçmesine izin verildi.

KAPILAR AÇILDI, İLK MÜŞTERİLER GELDİ

Sabah 07.00 akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde elli kapasite ile faaliyet göstermesi planlanan işletmeler, ilk masa müşterilerini almaya başladı.

“BİRLİK OLARAK TOPARLAYACAĞIZ

İstanbul’da gelecek müşteriler için işletmeler, sabahın erken saatlerinde masalarını hazırladı.

Esenyurt’ta börek salonu işleten Fırat Akış, masaların sadece yarısını açtıklarını ifade ederek, “İnsanlar henüz gelmedi daha alışmadılar. Ama açılması güzel bir şey artık yavaşta bu virüsü yenmemiz lazım. Müşterilerin gelmesi, yemesi, içmesi lazım. Baştan başladık, yavaş yavaş tek birlik olarak toparlayacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“ESNAFLARI DÜŞÜNMEK LAZIM”

Sabah saatlerinde bir kafeye müşteri olarak gelen vatandaş ise karardan memnun olduğunu söylerken,“Esnaflarımızı düşünmek lazım onlar içinde iyi oldu. Yüzde 50 kapasite ile dolum olarak devam edilirse bu bizim halk için hepimiz için daha iyi olur.” dedi.

Kafe ve benzeri işletmeler ilk masa müşterileri alımına başladı İZLE

YENİ KARARLAR

Dün yapılan kabine toplantısının ardından, yeni normele ilişkin alınan kararlar kapsamında,1 Mart itibarı ile illerde uygulanan tedbirlere risk gruplarına göre karar verileceği açıklandı.

Düşük orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 risk grubu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da yeni tedbirler kapsamında, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

VALİLİKLER BELİRLEYECEK

Risk grubuna göre, il bazında alınması gereken koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenmesine karar verildi.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edileceği belirtildi.

'DÜŞÜK' VE 'ORTA RİSKLİ' İLLERDE 21.00-05.00 ARASI KISITLAMA

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE CUMARTESİ KISITLAMA

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE 65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMASI KALKTI

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi.

DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 19.00-21.00 ARASI PAKET SERVİS/GEL-AL

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceği belirtildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-20.00 ARASI SADECE PAKET SERVİS/GEL-AL

Ayrıca, çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebileceği söylendi.

RESTORANLARA HES KODU İLE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebileceği bildirildi.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE HALI SAHALARA HES KODU İLE GİRİŞ

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebileceği açıklandı.