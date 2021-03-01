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- İstanbul'da fiyatlar yıllık yüzde 15,45 arttı
İstanbul'da fiyatlar yıllık yüzde 15,45 arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 15,45, toptan fiyatlar ise yüzde 16,15 artış gösterdi.
- AA
- 01.03.2021 - 12:11
- Güncelleme : 01.03.2021 - 12:19
İstanbul Ticaret Odası (İTO) şubat ayı İstanbul enflasyon verisini açıkladı.
AYLIK YÜZDE 1,48 ARTIŞ
İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.
YILLIK YÜZDE 15,45 YÜKSELİŞ
İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 15,45, toptan fiyatlar yüzde 16,15 artış gösterdi.
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