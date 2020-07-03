Dolar
6.8556
0.0408%
Euro
7.7027
-0.0116%
Altın
1776.44
0.0619%
Borsa
116721.06
-0.1597%
G. Altın
391.299
-0.0089%
Bitcoin
62393.75
-0.532%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları

    İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları

    Faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekildiği günlerde konut satışlarında adeta patlama var.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 10:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları #1

    Koronavirüs nedeniyle üretim ve tüketimin durma noktasına gelmesi üzerine normalleşme döneminde hükümet, piyasaların canlanması için birçok paket hazırladı.

    Bu kapsamda, konut satışlarının hızlanması için kamu bankaları faiz oranlarını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekti.

    Yoğun ilgi gören konut kampanyasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürecin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

    Vatandaşlar bütçelerine en uygun konutları aramaya devam ederken, İstanbul'un 39 ilçesinde konut fiyatlarına ilişkin bir liste hazırlandı.

    ESENYURT

    Ortalama konut fiyatı: 243 bin

    Geri dönüş süresi: 17 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %4,37

    ARNAVUTKÖY

    Ortalama konut fiyatı: 254 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %8,19

    SİLİVRİ

    Ortalama konut fiyatı: 334 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %9,22

    BEYLİKDÜZÜ

    Ortalama konut fiyatı: 298 bin

    Geri dönüş süresi: 18 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,99

    SANCAKTEPE

    Ortalama konut fiyatı: 292 bin

    Geri dönüş süresi: 24 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %8,2

    SULTANGAZİ

    Ortalama konut fiyatı: 272 bin

    Geri dönüş süresi: 23 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %9,21

    SULTANBEYLİ

    Ortalama konut fiyatı: 294 bin

    Geri dönüş süresi: 26 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,66

    ÇATALCA

    Ortalama konut fiyatı: 330 bin

    Geri dönüş süresi: 31 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %3,22

    AVCILAR

    Ortalama konut fiyatı: 305 bin

    Geri dönüş süresi: 19 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %10,92

    ÇEKMEKÖY

    Ortalama konut fiyatı: 310 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %4,84

    PENDİK

    Ortalama konut fiyatı: 324 bin

    Geri dönüş süresi: 26 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %7,43

    GAZİOSMANPAŞA

    Ortalama konut fiyatı: 313 bin

    Geri dönüş süresi: 21 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %1,88

    ESENLER

    Ortalama konut fiyatı: 311 bin

    Geri dönüş süresi: 21 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %14,05

    BAĞCILAR

    Ortalama konut fiyatı: 347 bin

    Geri dönüş süresi: 22 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %10,86

    GÜNGÖREN

    Ortalama konut fiyatı: 327 bin

    Geri dönüş süresi: 20 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %8,23

    TUZLA

    Ortalama konut fiyatı: 349 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,27

    BAHÇELİEVLER

    Ortalama konut fiyatı: 352 bin

    Geri dönüş süresi: 21 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %8,86

    BÜYÜKÇEKMECE

    Ortalama konut fiyatı: 304 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %11,38

    KÜÇÜKÇEKMECE

    Ortalama konut fiyatı: 368 bin

    Geri dönüş süresi: 20 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %8,25

    ÜMRANİYE

    Ortalama konut fiyatı: 365 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,03

    BAYRAMPAŞA

    Ortalama konut fiyatı: 367 bin

    Geri dönüş süresi: 23 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,03

    ŞİLE

    Ortalama konut fiyatı: 544 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %0,54

    KARTAL

    Ortalama konut fiyatı: 397 bin

    Geri dönüş süresi: 26 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %10,36

    EYÜPSULTAN

    Ortalama konut fiyatı: 391 bin

    Geri dönüş süresi: 18 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,95

    KAĞITHANE

    Ortalama konut fiyatı: 366 bin

    Geri dönüş süresi: 21 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %12,1

    FATİH

    Ortalama konut fiyatı: 383 bin

    Geri dönüş süresi: 20 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %5,81

    MALTEPE

    Ortalama konut fiyatı: 462 bin

    Geri dönüş süresi: 26 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %10,79

    ZEYTİNBURNU

    Ortalama konut fiyatı: 448 bin

    Geri dönüş süresi: 22 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,68

    BAŞAKŞEHİR

    Ortalama konut fiyatı: 605 bin

    Geri dönüş süresi: 23 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %27,06

    ATAŞEHİR

    Ortalama konut fiyatı: 526 bin

    Geri dönüş süresi: 25 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %2,1

    ÜSKÜDAR

    Ortalama konut fiyatı: 577 bin

    Geri dönüş süresi: 27 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,92

    BEYOĞLU

    Ortalama konut fiyatı: 542 bin

    Geri dönüş süresi: 19 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %-2,61

    ŞİŞLİ

    Ortalama konut fiyatı: 559 bin

    Geri dönüş süresi: 22 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %6,89

    ADALAR

    Ortalama konut fiyatı: 855 bin

    Geri dönüş süresi: 32 yıl

    1 yıllık fiyat değişimi: %7,01

    Görüş Bildir