İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları

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Faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekildiği günlerde konut satışlarında adeta patlama var.

Koronavirüs nedeniyle üretim ve tüketimin durma noktasına gelmesi üzerine normalleşme döneminde hükümet, piyasaların canlanması için birçok paket hazırladı.

Bu kapsamda, konut satışlarının hızlanması için kamu bankaları faiz oranlarını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekti.

Yoğun ilgi gören konut kampanyasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürecin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Vatandaşlar bütçelerine en uygun konutları aramaya devam ederken, İstanbul'un 39 ilçesinde konut fiyatlarına ilişkin bir liste hazırlandı.

ESENYURT

Ortalama konut fiyatı: 243 bin

Geri dönüş süresi: 17 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %4,37

ARNAVUTKÖY

Ortalama konut fiyatı: 254 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %8,19

SİLİVRİ

Ortalama konut fiyatı: 334 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %9,22

BEYLİKDÜZÜ

Ortalama konut fiyatı: 298 bin

Geri dönüş süresi: 18 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,99

SANCAKTEPE

Ortalama konut fiyatı: 292 bin

Geri dönüş süresi: 24 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %8,2

SULTANGAZİ

Ortalama konut fiyatı: 272 bin

Geri dönüş süresi: 23 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %9,21

SULTANBEYLİ

Ortalama konut fiyatı: 294 bin

Geri dönüş süresi: 26 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,66

ÇATALCA

Ortalama konut fiyatı: 330 bin

Geri dönüş süresi: 31 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %3,22

AVCILAR

Ortalama konut fiyatı: 305 bin

Geri dönüş süresi: 19 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %10,92

ÇEKMEKÖY

Ortalama konut fiyatı: 310 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %4,84

PENDİK

Ortalama konut fiyatı: 324 bin

Geri dönüş süresi: 26 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %7,43

GAZİOSMANPAŞA

Ortalama konut fiyatı: 313 bin

Geri dönüş süresi: 21 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %1,88

ESENLER

Ortalama konut fiyatı: 311 bin

Geri dönüş süresi: 21 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %14,05

BAĞCILAR

Ortalama konut fiyatı: 347 bin

Geri dönüş süresi: 22 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %10,86

GÜNGÖREN

Ortalama konut fiyatı: 327 bin

Geri dönüş süresi: 20 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %8,23

TUZLA

Ortalama konut fiyatı: 349 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,27

BAHÇELİEVLER

Ortalama konut fiyatı: 352 bin

Geri dönüş süresi: 21 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %8,86

BÜYÜKÇEKMECE

Ortalama konut fiyatı: 304 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %11,38

KÜÇÜKÇEKMECE

Ortalama konut fiyatı: 368 bin

Geri dönüş süresi: 20 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %8,25

ÜMRANİYE

Ortalama konut fiyatı: 365 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,03

BAYRAMPAŞA

Ortalama konut fiyatı: 367 bin

Geri dönüş süresi: 23 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,03

ŞİLE

Ortalama konut fiyatı: 544 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %0,54

KARTAL

Ortalama konut fiyatı: 397 bin

Geri dönüş süresi: 26 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %10,36

EYÜPSULTAN

Ortalama konut fiyatı: 391 bin

Geri dönüş süresi: 18 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,95

KAĞITHANE

Ortalama konut fiyatı: 366 bin

Geri dönüş süresi: 21 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %12,1

FATİH

Ortalama konut fiyatı: 383 bin

Geri dönüş süresi: 20 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %5,81

MALTEPE

Ortalama konut fiyatı: 462 bin

Geri dönüş süresi: 26 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %10,79

ZEYTİNBURNU

Ortalama konut fiyatı: 448 bin

Geri dönüş süresi: 22 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,68

BAŞAKŞEHİR

Ortalama konut fiyatı: 605 bin

Geri dönüş süresi: 23 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %27,06

ATAŞEHİR

Ortalama konut fiyatı: 526 bin

Geri dönüş süresi: 25 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %2,1

ÜSKÜDAR

Ortalama konut fiyatı: 577 bin

Geri dönüş süresi: 27 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,92

BEYOĞLU

Ortalama konut fiyatı: 542 bin

Geri dönüş süresi: 19 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %-2,61

ŞİŞLİ

Ortalama konut fiyatı: 559 bin

Geri dönüş süresi: 22 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %6,89

ADALAR

Ortalama konut fiyatı: 855 bin

Geri dönüş süresi: 32 yıl

1 yıllık fiyat değişimi: %7,01