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- İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları
İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 10:18
Koronavirüs nedeniyle üretim ve tüketimin durma noktasına gelmesi üzerine normalleşme döneminde hükümet, piyasaların canlanması için birçok paket hazırladı.
Bu kapsamda, konut satışlarının hızlanması için kamu bankaları faiz oranlarını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekti.
Yoğun ilgi gören konut kampanyasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürecin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.
Vatandaşlar bütçelerine en uygun konutları aramaya devam ederken, İstanbul'un 39 ilçesinde konut fiyatlarına ilişkin bir liste hazırlandı.
ESENYURT
Ortalama konut fiyatı: 243 bin
Geri dönüş süresi: 17 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %4,37
ARNAVUTKÖY
Ortalama konut fiyatı: 254 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %8,19
SİLİVRİ
Ortalama konut fiyatı: 334 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %9,22
BEYLİKDÜZÜ
Ortalama konut fiyatı: 298 bin
Geri dönüş süresi: 18 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,99
SANCAKTEPE
Ortalama konut fiyatı: 292 bin
Geri dönüş süresi: 24 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %8,2
SULTANGAZİ
Ortalama konut fiyatı: 272 bin
Geri dönüş süresi: 23 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %9,21
SULTANBEYLİ
Ortalama konut fiyatı: 294 bin
Geri dönüş süresi: 26 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,66
ÇATALCA
Ortalama konut fiyatı: 330 bin
Geri dönüş süresi: 31 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %3,22
AVCILAR
Ortalama konut fiyatı: 305 bin
Geri dönüş süresi: 19 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %10,92
ÇEKMEKÖY
Ortalama konut fiyatı: 310 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %4,84
PENDİK
Ortalama konut fiyatı: 324 bin
Geri dönüş süresi: 26 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %7,43
GAZİOSMANPAŞA
Ortalama konut fiyatı: 313 bin
Geri dönüş süresi: 21 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %1,88
ESENLER
Ortalama konut fiyatı: 311 bin
Geri dönüş süresi: 21 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %14,05
BAĞCILAR
Ortalama konut fiyatı: 347 bin
Geri dönüş süresi: 22 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %10,86
GÜNGÖREN
Ortalama konut fiyatı: 327 bin
Geri dönüş süresi: 20 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %8,23
TUZLA
Ortalama konut fiyatı: 349 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,27
BAHÇELİEVLER
Ortalama konut fiyatı: 352 bin
Geri dönüş süresi: 21 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %8,86
BÜYÜKÇEKMECE
Ortalama konut fiyatı: 304 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %11,38
KÜÇÜKÇEKMECE
Ortalama konut fiyatı: 368 bin
Geri dönüş süresi: 20 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %8,25
ÜMRANİYE
Ortalama konut fiyatı: 365 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,03
BAYRAMPAŞA
Ortalama konut fiyatı: 367 bin
Geri dönüş süresi: 23 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,03
ŞİLE
Ortalama konut fiyatı: 544 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %0,54
KARTAL
Ortalama konut fiyatı: 397 bin
Geri dönüş süresi: 26 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %10,36
EYÜPSULTAN
Ortalama konut fiyatı: 391 bin
Geri dönüş süresi: 18 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,95
KAĞITHANE
Ortalama konut fiyatı: 366 bin
Geri dönüş süresi: 21 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %12,1
FATİH
Ortalama konut fiyatı: 383 bin
Geri dönüş süresi: 20 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %5,81
MALTEPE
Ortalama konut fiyatı: 462 bin
Geri dönüş süresi: 26 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %10,79
ZEYTİNBURNU
Ortalama konut fiyatı: 448 bin
Geri dönüş süresi: 22 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,68
BAŞAKŞEHİR
Ortalama konut fiyatı: 605 bin
Geri dönüş süresi: 23 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %27,06
ATAŞEHİR
Ortalama konut fiyatı: 526 bin
Geri dönüş süresi: 25 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %2,1
ÜSKÜDAR
Ortalama konut fiyatı: 577 bin
Geri dönüş süresi: 27 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,92
BEYOĞLU
Ortalama konut fiyatı: 542 bin
Geri dönüş süresi: 19 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %-2,61
ŞİŞLİ
Ortalama konut fiyatı: 559 bin
Geri dönüş süresi: 22 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %6,89
ADALAR
Ortalama konut fiyatı: 855 bin
Geri dönüş süresi: 32 yıl
1 yıllık fiyat değişimi: %7,01