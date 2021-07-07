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    İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı

    Koronavirüs inşaatları durdurdu. Düğünlerin ve öğrenci evlerinde hareketlenmelerin başlaması ile birlikte yeni ev ihtiyacı doğdu. Arz ve talebin birbirini karşılamaması da evleri değerlendirdi.
    • AA
    • 07.07.2021 - 15:56
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    İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı

    İstanbul ve birçok büyükşehirde ev kira fiyatları arttı. Son dönemde öncelikle İstanbul ve birçok büyükşehirde ev bulmak zorlaştı.

    Emlak sektörü temsilcileri bu durumun yapılması planlanan konutların pandemi döneminde yapılmamasının arz talep dengesini bozmasından kaynaklandığını söylüyor.

    SORUN, PANDEMİDE EVLERİN YAPILMAMASINDAN KAYNAKLANDI

    Kiralık ev bulmanın zorlaşmasının yanı sıra mevcut kiralık evlerde de fahiş fiyat artışları konusu gündeme geldi. Ev arayan vatandaşların yüksek kiralardan yakındığı bilinirken emlakçılar ise sıkıntının yapılması planlanan konutların pandemi döneminde yapılmamasından kaynaklandığını söylüyor.

    İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı #1

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