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İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı

İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı

Koronavirüs inşaatları durdurdu. Düğünlerin ve öğrenci evlerinde hareketlenmelerin başlaması ile birlikte yeni ev ihtiyacı doğdu. Arz ve talebin birbirini karşılamaması da evleri değerlendirdi.